Nilgün Marmara, ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Nilgün Marmara kimdir? İşte Nilgün Marmara’nın hayatı ve eserleri hakkında bilgiler.

Nilgün Marmara kimdir?

Edebiyatımızın kadın şairlerinden Nilgün Marmara, 1958 yılında, Balkan göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi.

Liseyi Kadıköy Maarif Koleji'nde okuyan Nilgün Marmara, ardından İstanbul Üniversite'nde Türk Dil ve Edebiyatı bölümüne başladı. Siyasi nedenlerden ötürü burada okula devam edemeyen Nilgün Marmara, tekrar sınava girip Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne geçti.

Boğaziçi'nde ünlü İngiliz yazar Sylvia Plath'in tezini yama kararı aldı. Sylvia Plath, manik-depresif tanısı konulan ve intiharı ile adını duyuran bir şairdi. Sylvia Path, henüz 31 yaşındayken, başını mutfakta fırının içine sokup hayatına son vermişti.

Nilgün Marmara, 1982'de Kağan Önal ile evlendi. Endüstri mühendisi olan Önal'ın işi gereği, Libya'ya taşındılar ve baskılardan dolayı bu ülkede fazla kalamadılar. Libya, Nilgün Marmara'nın zaten sıkıntılı olan psikolojisini derinden etkiledi.

Doktorlar, okuma-yazmaya son vermesini ve ilaçlarını aksatmamasını söyledilerse de, Nilgün Marmara, onları dinlemedi. Ruhsal sorunları giderek kötüleşti ve takvimler 13 Ekim 1987'yi gösterdiğinde, hayatını sonlandırma kararı aldı.

Nilgün Marmara, evinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Eserleri

Daktiloya Çekilmiş Şiirler (1988)

Metinler (1990)

Kırmızı Kahverengi Defter (1993)

Defterler. (2016)

Kağıtlar. (2017)

Sylvia Plath'ın Şairliğinin İntiharı Bağlamında Analizi (1985)







