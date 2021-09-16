Türkiye Nilgün öğretmen denize atlamıştı, ailesine son sözleri yürek yaktı!

Nilgün öğretmen denize atlamıştı, ailesine son sözleri yürek yaktı!

Türkiye

Nilgün öğretmen denize atlamıştı, ailesine son sözleri yürek yaktı!

İzmir'in Konak ilçesinde, denize atlayan İngilizce öğretmeni Nilgün Hatice Yıldız hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. Nilgün Hatice Yıldız'ın, anne ve babasına telefondaki son sözleri ortaya çıktı.

16 Eylül 2021, Perşembe 13:27 Son Güncelleme:
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İzmir'de yaşayan ve psikolojik sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü belirtilen İngilizce öğretmeni Nilgün Hatice Yıldız'ın (33), 11 Eylül günü öğle saatlerinde Karataş Sahili'nde denize atladığını görenler, polise haber verdi. İhbarla bölgeye gelen deniz polisi, 1 yıllık evli olduğu öğrenilen Yıldız'ı sudan baygın çıkardı. B

u sırada kıyıda hazır bekleyen sağlık ekipleri, Yıldız'ı ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı. Bilinci kapalı olan ve tedaviye alınan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, ifadesine başvurulan görgü tanıkları da Yıldız'ın denize atladığını söyledi.

"BU HAYAT BANA DAR GELİYOR"

Uzun yıllar Kütahya'nın Gediz ilçesinde görev yaptıktan sonra bir süre önce İzmir'e atandığı öğrenilen İngilizce öğretmeni Nilgün Hatice Yıldız'ın, en son Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan anne ve babasını arayıp, "Bu hayat bana dar geliyor" dediği ortaya çıktı. 


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