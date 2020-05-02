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Magazin Nilperi Şahinkaya: Aşıksa mutlu olsun

Nilperi Şahinkaya: Aşıksa mutlu olsun

Magazin

Nilperi Şahinkaya: Aşıksa mutlu olsun

Bebekte görüntülenen Nilperi Şahinkaya, eski rol arkadaşı Kerem Bürsin'in Demet Özdemir ile yaşadığı aşk sorulunca bakın ne cevap verdi...

02 Mayıs 2020, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Nilperi Şahinkaya, sokağa çıkma yasağı başlamadan bir gün önce Bebek’teydi. Maskesini takmış, dolaşmaya çıkmıştı. Oyuncu, “Oturmaktan neredeyse dizlerim kilitleniyordu. Ağrılar başladı. Evden fazla uzaklaşmadan yürümek lazım. Yoksa işin sonu kötü” dedi.

"Aşıklarsa mutlu olsunlar”

Söz döndü dolaştı Nilperi Şahinkaya’nın eski rol arkadaşı Kerem Bürsin’in Demet Özdemir ile yeni ilişkisine geldi. Nilperi Şahinkaya kendisi için daha önce “Sette soğanlı dürüm yiyip sonra beni öpüyor” diyen Kerem Bürsin’in aşkı için “Beni katmayın, karıştırmayın. Anlamam bu işlerden. Aşıklarsa; mutlu olsunlar” diye konuştu.

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