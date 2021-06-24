Nilperi Şahinkaya bikinili pozuyla formda vücudunu sergiledi

Komedyen Cem Yılmaz'ın yeni projesinde boy göstermeye hazırlanan Nilperi Şahinkaya, ayrıca 'Aynen Aynen' isimli başka bir yapımda da rol alıyor. Çekimler öncesi kısa bir kaçamak yapan Nilperi Şahinkaya bikinili pozunu da paylaşmayı ihmal etmedi. Fit vücudunu sergileyen Nilperi Şahinkaya paylaşımına "Slm canım naber" notunu düştü. Şahinkaya'ya takipçileri tarafından övgü dolu yorumlar geldi.



