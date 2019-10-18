Nilperi Şahinkaya: Kerem değil manşetler üzdü

Kerem Bürsin’in “Yaşamayanlar”daki rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya’yla ilgili “Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor, sonra da gel beni öp diyordu” açıklaması ses getirdi.

'Konu tatlıya bağlandı'

Nilperi Şahinkaya, önceki gün City’s’de konuyla ilgili soruları yanıtladı:

“Biz öpüşme sahnesi varsa partnerimize ‘Soğan vs. yiyeceğim, sen de yiyecek misin?’ diye sorarız. O aramızda bir espriydi. Konu tatlıya bağlandı. Beni Kerem değil atılan manşetler üzdü.”

Haberin fotoğrafları için tıklayın Kerem Bürsin: Sarımsak yiyip öpmemi istiyordu