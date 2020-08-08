Magazin Nilperi Şahinkaya: Pandemide birbirimize daha çok bağlandık

Nilperi Şahinkaya: Pandemide birbirimize daha çok bağlandık

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Nilperi Şahinkaya: Pandemide birbirimize daha çok bağlandık

Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi ile önceki gün Arnavutköy’deydi.

08 Ağustos 2020, Cumartesi 10:00 Son Güncelleme:
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Bir mekanda sevgilisiyle baş başa yemek yiyen ünlü oyuncu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Sevgilisi Emre Yusufi ile pandemi süresince evde güzel vakit geçirdiğini belirten oyuncu, muhabirlerin, “Pandemi döneminde çiftler tartışmalar yaşadı. Siz de yaşadınız mı?” sorusunu “Bekliyordum ben öyle şeyler ama hiç olmadı. Çok güzel gitti hatta birbirimize daha çok bağlandık” diye yanıtladı.

Sayıt Durmaz-Hürriyet

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