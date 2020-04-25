Nilperi Şahinkaya: Sanatçı sevgili aldım, beceremedi
Emre Yusufi ile yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya karantina günlerini de sevgilisiyle geçiriyor.
25 Nisan 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Oyuncu Nilperi Şahinkaya, heykeltıraş Emre Yusufi ile yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşıyor. Sevgililer karantina günlerini de birlikte geçiriyor. Dün, Instagram’da ortak sanatsal bir çalışma yapmak istediler. Nilperi Şahinkaya, Eugène İonesco’ya ait ‘Yılanla Tilki’ hikayesini okudu. Emre Yusufi de müzik çalıp eşlik etti. Zaman zaman teknik aksaklıklar yaşandı. Nilperi şakayla karışık “Sanatçı sevgili aldım, yine olmadı. Ritim tutmuyor. Niye berecemiyorsun?” dedi. Emre Yusufi de biraz belden aşağı bir espri ile yanıt verdi!