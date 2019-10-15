Nilperi Şahinkaya, Instagram hesabı üzerinden, "Kerem Bürsin'le öpüşme sahnemizden önce, set yemeği olarak tavuklu dürüm geldi. İçinde soğan sarımsak yoktu fakat Kerem ile aramızda bir espri olarak böyle kaldı. O dürümü de Kerem'le beraber yedik. Çirkin çirkin manşetler okudum, bu manşetleri atanları kınıyorum" ifadelerini kullandı.

'Nilperi sarımsaklı dürüm yiyor sonra da 'Gel beni öp' diyordu'

YouTube'da Zeynep Ocak'ın sunduğu ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ programında çarpıcı açıklamalar yapan Kerem Bürsin, "Yaşamayanlar’daki partnerim Nilperi Şahinkaya başkaydı. Öpüşme sahnemiz var mesela. Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da 'Gel beni öp' diyordu" şeklinde konuşmuştu.





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