Magazin Nilüfer: Kızım 20 oldu

Nilüfer: Kızım 20 oldu

Magazin

Nilüfer: Kızım 20 oldu

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Nilüfer Uyumlu sosyal medya hesabından kızının doğum gününü kutladı.

23 Temmuz 2020, Perşembe 12:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sosyal medyayı kendi jenerasyonu arasında son derece aktif bir şekilde kullanan şarkıcı Nilüfer Uyumlu zaman zaman kızı Ayşe Nazlı’yla birlikte görüldüğü kareleri paylaşmaktan da geri durmuyor.

Nilüfer hesabından yaptığı son paylaşımda kızının 20 yaşına girişini kutladı. Onunla birlikte pasta kesen ve birlikte fotoğraf da çektiren şarkıcı hesabından şu satırları yazdı:

“Kızım 20 oldu, ne mutlu bana. Ayağımı sağlam basarsam 30’u da 40’ı da görür müyüm? Onu da Allah bilir artık. Mutlu yıllar kuzum Ayşe Nazlı…”


İlgili Haberler
Nilüfer: Utanıp, susuyorumNilüfer'den üzen haber


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
23 Temmuz 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Zalimsin İstanbul!
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
ATM’den kartım kopyalandı, tüm param çalındı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Amber Heard: Tek çıkış yolumun ‘ölüm’ olduğunu söyledi