Nilüfer’de sağlıklı gıda halkla buluştu

2020 yılını Tarım Yılı ilan ederek bu alandaki çalışmalarını yaygınlaştıran ve Kent bostanlarında atalık tohumlarla yaptığı üretim denemelerini belediye envanterindeki büyük tarım arazilerine taşıyarak çiftçilerle birlikte yerli tohum buğday ve lavanta üretimi yapan Nilüfer Belediyesi, Tarım Yılı’nda ayrıca Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle Nilüfer’de toprak analizi çalışmalarını başlattı.

Bu bilimsel çalışmayla çiftçiyi hangi üründen verim alacağı konusunda bilgilendiren Nilüfer Belediyesi ayrıca, çiftçiyi toprak yapısına uygun tıbbi aromatik bitkilerin üretimine yönlendirerek ve bitkisel yağların çıkarılması, satışı-pazarlaması üzerine bilgilendirerek çiftçiye alternatif geçim kaynakları da sunuyor.

Bu çalışmalarla bir yandan çiftçiyi yeniden toprakla barıştırıp ata tohumlarıyla ekolojik tarıma teşvik eden Nilüfer Belediyesi, öte yandan da tüketiciyi sağlıklı gıda ile buluşturan yollar açıyor. Bunun için NİLKOOP organizasyonuyla “Nilüfer Bostan” markasını yaratarak ilk satış noktasını açan Nilüfer Belediyesi, İhsaniye Mahallesi’nde Halk Evi yanında açılan “Nilüfer Bostan”da sağlıklı gıdayı tüketici ile buluşturdu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem

“Nilüfer Bostan”da; başta Bursa’daki kooperatifler ve kadın dernekleri olmak üzere Türkiye’nin farklı kentlerindeki kooperatiflerden alınan ürünler ve NİLKOOP tarafından üretilen ya da ürettirilen gıda maddeleri satışa sunuluyor.

İlk satış noktasına açılır açılmaz halkın büyük ilgi gösterdiğini memnuniyetle izlediğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Nilüfer Bostan”da, Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık 21 kooperatif ve derneğin, 102 çeşit ürünü satışa sunuluyor. Burada satılacak ürünleri, belirlediğimiz standartlara uyan, sağlıklı, güvenilir üretim yapan üreticilerden alıyoruz ve kesinlikle koruyucu ve katkı maddesi içermeyen ürünler olmasına dikkat ediyoruz. Bu çalışmayla çiftçileri adil ticaret esasları uygulayarak üretime teşvik etmek, kadın kooperatifleri başta olmak üzere kooperatifler ve kooperatifçiliği desteklemek, küçük aile işletmelerine ve özellikle kadınların kırsaldaki çalışmalarına destek olmak, onların ürünlerini ve emeklerini değerlendirmek istiyoruz” dedi.

Nilüfer Bostan’ı kentin çeşitli noktalarına yaygınlaştırarak sayısını 15’e çıkarmayı planladıklarını kaydeden Başkan Erdem, yakında internet üzerinden bir satış ağı kurarak, “Nilüfer Bostan” markası ile Türkiye’nin farklı kentlerine ürün göndermeye de başlayacaklarını söyledi.

“Nilüfer Bostan” markası ile satışa sunulan ürünler arasında; yerel üreticiler tarafından üretilen bakliyatlar, baharatlar, menşei Bursa olan sebzelerden üretilen turşular ve meyvelerden üretilen reçeller, marmelat ve pestiller, kadın derneklerinin geleneksel yöntemlerle ürettiği salça, sirke çeşitleri, tarhana, kuskus, erişte, mantı gibi ürünler ile çiğ süt, yumurta, peynir çeşitleri, tereyağı, zeytin, zeytinyağı, konserve çeşitleri, menemenlik sos gibi ürünler bulunuyor.