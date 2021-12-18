Nimet Abla geleneği

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Türkiye’nin yılbaşı geleneği Milli Piyango’da bu yıl da nefesler 120 milyon liralık büyük ikramiye için tutuldu. Bu heyecanı yaşamak isteyen vatandaşlar, İstanbul Eminönü'ndeki ünlü Nimet Abla Gişesi’nin yolunu tutuyor. Kimi hayallerini gerçekleştirmek için bilet alırken, kimi ise heyecan ve umutla hem kendisi hem de yakınları için bilet seçti. Vatandaşların çoğu birden fazla çeyrek bilet satın alıyor.

KUYRUKLAR DAHA DA UZAR

Yaklaşık 40 senedir Nimet Abla’nın işletmeciliğini yapan Nimet Özden, “Nimet Abla Gişesi olarak Eminönü ve Bakırköy şubelerimizde 9 Kasım’da yılbaşı biletlerinin satışına başladık. Bu seneki bilet fiyatları tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet 30 lira olarak belirlendi. Büyük ikramiyemiz 120 milyon, toplam dağıttığımız ikramiye ise 670 milyon liradan fazla. Her geçen gün biletlere ilgi artıyor. Bu haftadan sonra buradaki kuyruklar çok uzar” dedi.

TAM BİLETİN RÜYASI DAHA BÜYÜK

Vatandaşın en çok çeyrek bileti tercih ettiğini belirten Özden, “Bizde şu anda en çok çeyrek seri satılıyor. Bunu tam bilet takip ediyor arkasından da yarım bilet geliyor. Tam bileti almak isteyenler parayı paylaşmak istemiyor. 120 milyon lirayı tek başına kazanmanın hayali var. Bu yüzden tam bilete de rağbet fazla” ifadelerini kullandı.

BU YIL HAFTASONU AÇIĞIZ

Geçen sene pandemi nedeniyle hafta sonları kapalı olduklarını ve bu sene rutine dönüldüğü için ilginin de fazla olduğunu ifade eden Özden, “Yılbaşı biletlerini Nimet Abla’dan almak halk arasında bir gelenek haline gelmiş. Herkesin hayalleri var ve bunu gerçekleştirmek istiyor. Müşterilerimiz erken saatlerde geliyor ve yılbaşı biletlerini alıyorlar. Ümit ediyorum ki herkesin hayalleri gerçekleşir” diye konuştu.

2 OĞLUMA EV ALIRIM

İki çocuğu ve kendisi için bilet almaya gelen Hülya Yeşim “İnşallah çıkar, çeyrek bilet alacağım. Her sene çeyrek alırım. Hep umutluyum. Çıkarsa iki oğluma da kendime de ev alacağım. Sokak hayvanlarına barınaklar yapacağım, hastalara, engellilere, ihtiyacı olanlara yardım edeceğim” diye konuştu.

HAYALLERİM VAR

İki çeyrek bilet alan Aslı Işık, “Çıkacağına inanıyorum. Her yıl buraya gelip bilet alıyorum. Daha önce pek büyük bir ikramiye kazanmadım ama inancımız devam ediyor. Çok hayalimiz var, çıkarsa neler yapacağımı planlamak için şimdiden düşünüyorum” dedi.

AİLELERİNİN GELECEĞİ İÇİN ALIYORLAR

Gülden Aydemir, “Çocuğumun şansı için bilet aldım. Çıkarsa ne yapacağımızı henüz düşünmedik” dedi. Erdoğan Kara ise, “Her sene buradan bilet alıyorum. İnandığımız için bileti buradan aldım. Her sene çeyrek bilet alıyorum. İki tane çocuğumun şansına aldım. Herkesin bir hayali var, benim de tek hayalim çocuğum için” ifadelerini kullandı.

NE ÇIKARSA BAHTIMA

İki tane çeyrek bilet aldığını söyleyen bir vatandaş da “Daha da almaya devam edeceğim şanstan değil de öylesine alıyorum. Herkesin hayalleri var ne çıkarsa bahtıma artık. Her şey yapılabilir” dedi.