'Nimet' şarkısıyla tanınan Didomido kimdir?

Yaptığı yarım yüz cover'lar ile sosyal medyada fenomen haline gelen didomido 'Nimet' şarkısı ile kısa sürede müzik listelerine zirveye yerleşti. Şarkısının klipsiz hali YouTube'da 18 günde 6 milyonu geçti. Spotify, Apple Müzik, Deezer ‘da en çok dinlenenlerde 1. Sırada. Peki Didomido kimdir?









'Kötü yorumlar geldi, saçma bulanlar oldu ama pes etmedim'

Didomido adıyla bilinen Didem 21 Temmuz 1999 doğumlu ve Sakarya'lı. Çocukluğundan beri müzikle ilgileniyor ve kendini şöyle anlatıyor:

"Merhaba ben Didem. 21 Temmuz 1999 doğumluyum. Sakaryalı'yım.Çocukluğumdan beri müzikle ilgili biriyim. İlkokulda, ortaokulda arkadaşlarımın yanında şarkı söylemeye çok çekinirdim. Zamanla şarkı söyleyip sosyal medyada paylaşmaya başladım ama içimdeki çekingenlik video tarzı olarak bana geri döndü. Yüzümü tam göstermeden sadece şarkı söyleyerek videolar paylaştım. Kötü yorumlar geldi, saçma bulanlar oldu tam pes etmek üzereyken Ahmet Kılınçlı ile tanıştım bu yolda hem abim hem en yakın arkadaşım oldu. Onun desteği ile çok yol aldım. Videolar paylaştıkça ve içimden geldiği gibi davrandıkça takipçim hızla arttı ve bir kitle edindim. Bu sürede kendimi enstrüman öğrenme konusunda ve şarkı yazma konusunda geliştirmeye çalıştım. Kendi şarkımı yapmak için çalışmalara başladığımız sırada Ömer (Eglo G) ile tanıştık Nimet'i dinledim ve cover yapmak için izin alırken bir anda birlikte yapmaya karar verdik.









Pandemi döneminde zorlu oldu sokağa çıkma yasakları hep bize denk geldi süreci uzattı. Ömer Kıbrıs'ta yaşıyordu görüşemedik ve telefondan konuşarak her şeyi halletmeye çalıştık. Sonucunda değeceğini biliyorduk stresli yorucu ama çok keyifliydi. Çok severek yaptığımız bir işin bu kadar sevilmesi hepimizi çok mutlu etti. Kendi açımdan bu yolda attığım ilk adım çok daha güzel projelerle güzel işler yapmak istiyorum."











