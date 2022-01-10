Bilim & Teknoloji Ninja Kaplumbağalar kısa süre sonra Fortnite'a katılabilir

Ninja Kaplumbağalar kısa süre sonra Fortnite'a katılabilir

Bilim & Teknoloji

Ninja Kaplumbağalar kısa süre sonra Fortnite'a katılabilir

Fortnite, farklı karakterleri bünyesine katmaya devam ediyor. Yeni iddialara göre Ninja Kaplumbağalar, kısa süre sonra Fortnite’a katılabilir.

10 Ocak 2022, Pazartesi 11:58 Son Güncelleme:
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Spider-Man, Iron Man gibi birçok Marvel karakteri dışında Star Wars, DC Comics, Playstation, Tomb Raider gibi birçok markanın karakterlerinin bünyesine katan Fortnite, yakında yeni isimleri bünyesine katacak.

XboxEra’nın podcast serisinin son bölümünde Nick Baker, Epic Games ile Paramount’un bir anlaşmaya vardığını belirtti. Bu anlaşmaya göre Paramount karakterleri, Fortnite’a eklenecek. Nick, karakterler konusunda sadece Ninja Kaplumbağalar’ı duyduğunu da belirtti.

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