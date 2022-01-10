Spider-Man, Iron Man gibi birçok Marvel karakteri dışında Star Wars, DC Comics, Playstation, Tomb Raider gibi birçok markanın karakterlerinin bünyesine katan Fortnite, yakında yeni isimleri bünyesine katacak.

XboxEra’nın podcast serisinin son bölümünde Nick Baker, Epic Games ile Paramount’un bir anlaşmaya vardığını belirtti. Bu anlaşmaya göre Paramount karakterleri, Fortnite’a eklenecek. Nick, karakterler konusunda sadece Ninja Kaplumbağalar’ı duyduğunu da belirtti.