Nintendo, 160 bin hesabı etkileyen saldırının ardından Nintendo Ağ Kimliği (NNID) ile kullanıcı hesaplarına giriş yapılması özelliğini askıya aldı. Nintendo’dan yapılan açıklamada, giriş ID’lerinin ve şifrelerin bazı çevreler tarafından ele geçirildiğini ve bunların nisan ayının başından bu yana hesaplara erişim için kullanıldığı belirtildi.

Nintendo, takma adlar, e-posta adresleri, doğum tarihleri ​​ve üçüncü taraflar tarafından potansiyel olarak görüntülenen cinsiyet gibi özel ayrıntılarla yaklaşık 160.000 hesabın ele geçirildiğini söyledi. Şirket, Nintendo hesapları üzerinden alışveriş yapılırken kredi kartı verilerine erişilmediğini doğruladı. Şirketten yapılan açıklamada tüm kullanıcılara çift aşamalı doğrulama sistemine geçmeleri önerildi.

Bu eski NNID’ler 3DS ve Wii U cihazlarda kullanılıyordu. Nintendo’nun Switch’te kullandığı Nintendo hesapları ise şimdiye kadar NNID ile eşleştirilebiliyordu.

Bu arada Nintendo, bir NNID ve Nintendo hesabı için aynı şifreyi kullandıysanız, bakiyenizin ve kayıtlı kredi kartınızın My Nintendo Store veya Nintendo e-Shop'ta yasadışı bir şekilde kullanılmış olabileceğini belirtti.

Nintendo büyüklüğünde bir şirketin bu risklerin farkında olması ve oluşabilecek tehlikeleri minimize etmek için daha proaktif önlemler alması gerektiği savunuluyor. Şirketin bundan sonra hesap güvenliği konusunda nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.







