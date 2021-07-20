Nintendo Switch'in OLED modeli, kullanıcılarda daha iyi teknik özelliklere sahip bir versiyonun geleceği konusunda heyecan yaratmıştı. Ancak Nintendo, daha fazla Switch modeli için bir planları olmadıklarını söyledi.

Bloomberg, duyurudan önce OLED modelin 4K çıkışa sahip olacağını ve yükseltilmiş bir CPU ile geleceğini söyledi. Fakat Switch'in OLED modelinde 4K çıkışın ve CPU değişikliğinin bulunmaması, yeni bir model ile bu özelliklerin sunacağı iddialarının yayılmasına sebep olurken kullanıcıları bu konuda oldukça heyecanlandırmaya başladı.

Nintendo, Twitter üzerinden başka bir model düşünmediklerini ve OLED modelin dışında herhangi bir planları olmadığını söyledi.

Nintendo Switch OLED, 8 Ekim'de piyasaya sürülecek.