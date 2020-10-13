Nintendo, milyon takipçili fenomene Pokemon için dava açtı

Nintendo, TikTok'ta 1,9 milyon abonesi olan Pokeprincxss adlı kullanıcıya dava açtı. Pokeprincxss, TikTok değil, Twitch platformunda da sık sık yayın yapıyor.

Bahsi geçen kullanıcı adını ticari marka haline getirerek Pokemon temalı çeşitli ürünler satmaya başlayınca Nintendo, fenomene dava açtı.

Pokeprincxss, Pokemon temalı t-shirt ve kazak gibi ürünleri satarken aslında kötü bir amacını söyledi. Nintendo'nun kendisine ulaşarak telif hakkıyla ilgili bir dava açtığını söylemesi üzerine durumu fark ettiğini söyleyen internet fenomeni, Nintendo'nun kimseyle anılmak istemediğini düşünüyor.

Pokeprincxss, daha çok yetişkin içeriklerin bulunduğu OnlyFans isimli sayfanın da yöneticisi. Influencer'a göre Nintendo, aile dostu bir şirket ve yetişkin içerikler paylaşan bir model karşısında imajının zedelenmesini istemiyor.

Pokeprincxss yaşananların ardından sekiz yıldır kullandığı kullanıcı adını da değiştirmek zorunda kaldı ve Digitalprincxss kullanıcı adıyla yola devam etmeye karar verdi.

Nintendo'ya ait Pokemon temalı ürünlerden elde ettiği geliri de yine Nintendo'ya iade etti.







