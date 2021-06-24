Nintendo Müzesi 2024 yılında açılacak

1889'da Japonya‘nın geleneksel oyun kartları (hanafuda) üreticisi olarak kurulan Nintendo, 1977'de video oyun sektörüne girdi. En bilinen serisi Super Mario ise 1985'te piyasaya çıktı. Dünya çapında 5 milyardan fazla video oyunu ve 790 milyondan fazla donanım sattı.

Şirketin müzeye dönüşecek Uji Fabrikası 1969'da inşa edildi. Yaklaşık yirmi yıl sonra 1988'de yenilendi ve "Uji Ogura Fabrikası" ismiyle neredeyse bir 20 yıl daha hizmet verdi. Müşteri hizmetleri ekipleri ile konsol onarım ekiplerinin 2016 itibariyle başka bir tesise geçişinden bu yana ise atıl durumda.

Nintendo, müzenin Mart 2024'te sona erecek olan 2023 mali yılında tamamlanacağını söyledi.

Nintendo ilk tema parkı "Super Nintendo World"ü 60 milyar yen (yaklaşık 5 milyar TL) maliyetle geçtiğimiz Mart'ta Osaka'da açtı.