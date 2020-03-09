Nintendo’nun PlayStation prototipi 300 bin dolara alıcı buldu

Onur Binay/posta.com.tr

Ultra nadir prototip, Nintendo ve Sony arasında kısa süreli bir işbirliğinin soyundan geliyor. İlk kez 1991 yılında üretilmiş ancak iki firma arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden rafa kaldırılmıştı.

Hiçbir zaman üretime girmeyen bu konsol, 230.700 pounda (1 milyon 860 bin TL) karşılığında satıldı. Miras Müzayedeleri, diğerleri muhtemelen yok edildiğinden, kalan son Nintendo prototipi olabileceğini söyledi.

Anlaşmazlıkların ardından iki firmanın yolları ayrıldı ve Sony, 1994 yılında kendi PlayStation ürününü piyasaya sürdü.

Sheffield'deki Ulusal Video Oyunu Müzesi'nden Conor Clarke, "İnsanlar bu hikayeyi duymuşlardı. Nintendo ve Sony, Super Nintendo'nun bir sonraki ya da devamı için ortak çalışması. Ama hiç kimse bunun var olduğunu doğrulamamıştı. Bu yüzden efsaneydi.” dedi.

Bu durumun neden şimdi şimdiye kadarki en pahalı oyun nesnesi olduğunu açıklayabilir. Konsolu satın alan kişi aslında müzayede evinin 'alıcı primi' de eklendiğinde 276.900 pound (yaklaşık 2 milyon 245 bin TL) gibi bir miktar ödemiş olacak. Bu da Nintendo PlayStation’ı şimdiye dek satılmış en pahalı tek oyun ögesi konumuna getirecek.

"Play Station" olarak da bilinen cihaz, Sony tarafından üretilmiş, standart Super Famicom kartuş oyunlarını çalıştırabiliyor ve aynı zamanda CD-ROM sürücüsüne de sahip.

Terry Diebold adlı bir adam, 2009 yılındaki bir müzayedede, eski Sony CEO'su Olaf Olafsson'a ait olan son derecede nadir prototipi farkında olmadan satın aldı. 2015'te oğlu, tavan arasındaki makineyi yeniden keşfetti ve meraklıları için açık artırmaya sunmaya karar verdi. Diebold daha önce Norveç'teki birinden gelen 1,2 milyon dolarlık teklifi reddetmişti.