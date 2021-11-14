Niran Ünsal hastaneye kaldırıldı

'Haktan', 'Beyaz Sevda', 'Zorlu Sevdam' ve 'Gönül Hancım' gibi unutulmaz şarkıların sahibi olan şarkıcı Niran Ünsal, hastanelik oldu.

'ÇOK ÖZÜR DİLERİM'

Sosyal medya hesabından sağlığı ile ilgili açıklamalarda bulunan şarkıcı Niran Ünsal, "Dün gece ağır ateş ve ağrılar nedeni ile hastanede müşahede altına alındım. Yapılan tetkiklerde ‘cpr’ değerlerim yüksek ve sol böbrekte taşlar tespit edilmiştir. Bu akşam yapacağım sahne çalışmam bu nedenle ileri bir tarihe ertelenmiştir, misafirlerimizden şahsım adına çok özür dilerim” ifadelerini kullandı.

ANNESİNİN YANINDAN AYRILMADI

Hastanede tedavi gören Niran Ünsal'ı kendisi gibi şarkıcı kızı Hande Ünsal yalnız bırakmadı. Hande Ünsal, sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını paylaştı.



