Niran Ünsal, 'Maalesef' diyerek kötü haberi duyurdu

Şarkıcı Niran Ünsal dün sosyal medya sayfasından eşinin koronavirüs olduğunu belirtmişti. Eşinden dolayı kendisi de bugün test yaptıran Ünsal, koronavirüs olduğunu açıkladı.

NİRAN ÜNSAL SEVENLERİNE BİLGİ VERDİ

Ünsal, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı,” Maalesef benim sonucumda pozitif çıktı inşallah geçecek diye düşünüyorum.” Ünsal’ın bu paylaşımının ardından, sevenleri geçmiş olsun yorumunda bulundu.