Magazin Niran Ünsal, "Maalesef" diyerek kötü haberi duyurdu

Niran Ünsal, "Maalesef" diyerek kötü haberi duyurdu

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Niran Ünsal, 'Maalesef' diyerek kötü haberi duyurdu

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ülkemizde de hayatı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Koronavirüse yakalanan ünlü isimlerden biri de Niran Ünsal oldu.

20 Nisan 2021, Salı 15:07 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Niran Ünsal dün sosyal medya sayfasından eşinin koronavirüs olduğunu belirtmişti. Eşinden dolayı kendisi de bugün test yaptıran Ünsal, koronavirüs olduğunu açıkladı.

NİRAN ÜNSAL SEVENLERİNE BİLGİ VERDİ

Ünsal, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı,” Maalesef benim sonucumda pozitif çıktı inşallah geçecek diye düşünüyorum.” Ünsal’ın bu paylaşımının ardından, sevenleri geçmiş olsun yorumunda bulundu. 

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