Kültür & Sanat Niran Ünsal’ın çağrısı #EvdeKalMüzikleKal için

Niran Ünsal’ın çağrısı #EvdeKalMüzikleKal için

Kültür & Sanat

Niran Ünsal’ın çağrısı #EvdeKalMüzikleKal için

Demirören Medya’nın ‘#EvdeKalMüzikleKal’ projesine Niran Ünsal da destek oluyor. İlk günden bu yana tüm Türkiye’ye evde kal çağrısı yapan Ünsal’a bu kez Serkan Balkan eşlik edecek.

01 Nisan 2020, Çarşamba 16:39 Son Güncelleme:
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Demirören Medya’nın Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği ‘#EvdeKalMüzikleKal’ projesi kapsamında Niran Ünsal ve Serkan Balkan canlı yayınla yüzbinlere moral olacak, sevilen şarkılarını evde hayranları için seslendirecekler.

2 Nisan Perşembe günü 21.05’te gerçekleştirilecek canlı yayın Niran Ünsal’ın Instagram, Twitter, Facebook ve Youtube hesaplarından takip edilebilecek. Bugüne dek Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının canlı yayınlarıyla renklenen ‘#EvdeKalMüzikleKal’ projesine, Demirören Medya’nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek veriliyor.

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