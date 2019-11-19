'Nirvana' kod adlı terörist Semra Tuncer yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda, 300 bin TL ödülle, 'Gri kategori'de aranan, 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile ona yardım eden 4 kişinin yakalandığını açıklandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Lice'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, PKK/KCK'nın sözde 'Amed' eyaletinden sorumlu seviyedeki, 300 bin TL ödülle, 'Gri kategori'de aranan, 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile bu teröriste yardım ettiği belirlenen 4 kişi yakalandı.