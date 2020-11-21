Nisa isminin anlamı nedir? Nisa isminin özellikleri nelerdir?
Nisa isminin anlamı ve telaffuzu oldukça güzeldir. Anlam ve telaffuz açısından güzel nadir isimlerden biri olan Nisa ismi, ülkemizde en çok kız çocuklarına veriliyor. Nisa isminin anlamını ve özellikleri anne ve baba adayları tarafından merak ediliyor. Nisa isminin anlamını ve Nisa isminin özelliklerini öğrenmek için sizleri isim analizimize alalım...
21 Kasım 2020, Cumartesi 16:36 Son Güncelleme:
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Nisa isminin anlamı anne ve baba adayları tarafından merak edilmeye başlandı. Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen nisa isminin anlamı merak ediliyor. Nisa isminin anlamını, Nisa isminin kökeni nerden geliyor sorusunu, Nisa isminin özelliklerini açıklayan bir isim analizi oluşturduk. İşte Nisa ismi hakkında tüm bilmek istedikleriniz...
Nisa isminin anlamı
Nisa ismi 2 farklı anlama gelir.
1. Kadın.
2. Kur'an-ı Kerim'de IV. sure.
Nisa isminin kökeni nedir?
Nisa isminin kökeni Arapçadır.
Nisa isminin özellikleri
Yaratıcı insanlardır. Kendine özgü kişilikleri vardır. Kendilerine güvenleri tamdır. Olaylara farklı pencerelerden bakmayı severler. Yaptıkları her işte azimlidirler. Sistematik ve düzenli bir hayat yaşamak tercihleri arasında ilk sıradadır. Yazmayı ve okumayı çok severler. Günlük tuttuklarını da unutmayalım.
İş dünyasında iyi bir gözlemcidirler ve çok önemli modacı , yazar olabilirler. Ancak çok fazla işle uğraşmaktan bazen sıkıntı yaşayabilirler. Maymun iştahlı olabilirler ve işlerini bitirmeden başka işlere başlamaları başarısızlıklarına neden olabilir.