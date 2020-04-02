Yemek Nisan ayında hangi balıklar yenir?

Nisan ayında hangi balıklar yenir?

Yemek

Nisan ayında hangi balıklar yenir?

Balık, beslenme listemizde muhakkak olması gereken ve haftada en az 2 kere tüketmemiz gereken bir yiyecektir. Her ay farklı balık sezonu gelir ve taze taze balık yeme imkanımız olur. Nisan ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız "Nisan ayında hangi balıklar yenir" haberimize bir göz atın.

02 Nisan 2020, Perşembe 10:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Balık tüketimi sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her ay balık sezonunda farklı tür balıklar tutulur ve hepsi sağlığımız için önemli besin kaynaklarıdır. Nisan ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız "Nisan ayında hangi balıklar yenir" haberimize bir göz atın.

Nisan ayı balıkları

  • Gümüş
  • İzmarit
  • Kalkan
  • Mersin
  • Mercan
  • Morina
  • Levrek
  • Kefal
  • Kaya balığı
İlgili Haberler
Nisan ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pratik öğle yemeği tarifleri