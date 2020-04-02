Nisan ayında hangi balıklar yenir?
Balık, beslenme listemizde muhakkak olması gereken ve haftada en az 2 kere tüketmemiz gereken bir yiyecektir. Her ay farklı balık sezonu gelir ve taze taze balık yeme imkanımız olur. Nisan ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız "Nisan ayında hangi balıklar yenir" haberimize bir göz atın.
02 Nisan 2020, Perşembe 10:50 Son Güncelleme:
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Balık tüketimi sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her ay balık sezonunda farklı tür balıklar tutulur ve hepsi sağlığımız için önemli besin kaynaklarıdır. Nisan ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız "Nisan ayında hangi balıklar yenir" haberimize bir göz atın.
Nisan ayı balıkları
- Gümüş
- İzmarit
- Kalkan
- Mersin
- Mercan
- Morina
- Levrek
- Kefal
- Kaya balığı