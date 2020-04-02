Balık tüketimi sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her ay balık sezonunda farklı tür balıklar tutulur ve hepsi sağlığımız için önemli besin kaynaklarıdır. Nisan ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız "Nisan ayında hangi balıklar yenir" haberimize bir göz atın.

Gümüş

İzmarit

Kalkan

Mersin

Mercan

Morina

Levrek

Kefal

Kaya balığı

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