Türkiye Nisan ayının ilk gününde yoğun kar yağışıyla beyaza büründü

Nisan ayının ilk gününde yoğun kar yağışıyla beyaza büründü

Türkiye

Nisan ayının ilk gününde yoğun kar yağışıyla beyaza büründü

Erzurum’da nisan ayının ilk gününde etkili olan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

01 Nisan 2020, Çarşamba 19:45 Son Güncelleme:
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Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız etkisini sürdüren kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı, araç sürücüleri kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları kürek yardımıyla temizledi. Ardahan’da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Ardahan-Posof arasındaki dağların tepeleri beyaza büründü.

AA

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