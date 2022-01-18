Nişanlısını, aileden biriyle basınca bunu yaptı!

Posta.com.tr/ İskoç kadın, eski nişanlısından geriye 'tek bir zerre' kalmaması için Facebook'tan gelinliğini satışa çıkardı. Yeni gelinliğini, "Eski nişanlım oğlumun vaftiz annesiyle seviştiğinden dolayı hiç kullanılmadı. Ne kadar erken satılırsa o kadar iyi. 500 sterline alınmıştı. Ondan kalan her zerrenin hayatımdan çıkmasını istiyorum." açıklamasıyla satışa çıkaran kadının paylaşımı büyük yankı uyandırdı.

The Sun'de yer alan habere göre, kadının itirafını görüp öfkelenen sosyal medya kullanıcıları, "Eski nişanlın değersizmiş", "Çok üzücü. Evlilik güzel olmalıdır", "Lanetli elbise" şeklinde yorumlar yaptı.