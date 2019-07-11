Nişanlısının döverek öldürdüğü Songül, toprağa verildi

Olay, pazartesi günü merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Kanal Caddesi'nde meydana geldi. Bir gün sonra düğün yapacak olan Yunus Emre Akar, gelinlik alışverişine çıkmak için 3 yıllık nişanlısı Songül Yalçın'ın evine gitti.

Evde, nişanlılar arasında takı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Emre Akar nişanlısını banyoda öldüresiye dövdü. Yere yığılan Songül Yalçın'ın bayıldığını düşünen Yunus Emre Akar, fatura ödemek için evden ayrıldı.

Faturayı ödeyip, dönen Yunus Emre Akar, nişanlısını bıraktığı gibi bulunca, sağlık ekiplerine haber verip, kaçtı. İhbar üzerine eve, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler, banyoda bilinci kapalı olarak buldukları Songül Yalçın'ı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Yalçın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay saatinde eve sadece Yunus Emre Akar'ın girip çıktığı tespit edildi. Yunus Emre Akar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABASI CENAZEDE AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Adli Tıp'taki otopsisinin ardından Songül Yalçın'ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alın Emek Adnan Menderes Camii'ne getirildi. Buradaki cenazeye genç kızın yakınları ve mahalleli katıldı. Cenazede, gözyaşlarını tutamayan Songül Yalçın'ın babası Nazar Yalçın'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Songül Yalçın, öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Hamitler Kent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA