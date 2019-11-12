Nişanlısının fantezilerine dayanamadı, şiddet kurbanı oldu

Roderick Deakin-White ve Amy Parsons, sekiz yıldır birliktelik yaşıyordu. Nişanlı olan ve evlilik hazırlıkları yapan çift, Londra'daki evlerinde birlikte yaşayarak evlilik provası yapıyordu. Ancak 38 yaşındaki adamın tuhaf bir fetişi vardı. Roderick Deakin-White, cinsel ilişki sırasında kadın kıyafetleri ve iç çamaşırları giymekten hoşlanıyordu.

Nişanlısı bu duruma uzun bir süre katlandı ve alışmaya çalıştı. Ancak ne kadar uğraşsa da başaramadı ve nişanlısını bu alışkanlığıyla kabul edemedi.

İlişkisinde mutsuz olan ve bir çıkış yolu arayan 34 yaşındaki Amy, iş yerinden tanıdığı James Saunders ile gizli bir ilişki yaşamaya başladı. İkili gizlice buluşup görüşüyordu.

Roderick, nişanlısı Amy'nin başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrendiğinde ise dünya başına yıkıldı. Sinir krizleri geçiren ve öfkeden deliye dönen adam Amy ile tartışmaya başladı.

Duşa girdiğinde sevgilisine saldırdı

Tartışmak istemeyen genç kadın, banyoya gitti ve duşa girdi. Ancak başına gelecek korkunç olaylardan habersizdi.

Nişanlısı banyodayken evde metal bir çubuk bulan Roderick, genç kadını duştayken dövmeye başladı. Kendini kaybeden adam, nişanlısı Amy'yi kanlar içerisinde kalıncaya dek dövdü. Genç kadının çenesi yerinden çıktı, dişleri kırıldı. Omzunda ve kaburgalarında kırıklar meydana geldi.

Roderick, Amy kanlar içinde kalıp da son nefesini verinceye dek durmadı ve onu sopayla dövmeye devem etti. Bu yıl 25 Nisan tarihinde gerçekleşen korkunç olay sonrasında, grafik tasarımcı olan cani nişanlı Roderick Deakin-White polise teslim oldu. Tutuklanarak hapse atılan adamın duruşması dün görüldü.

Tanık kürsüsüne çıkarak o anları anlatan zanlı, olay anına dair hatırladıklarını şöyle anlattı:

Benimle zıtlaşıyordu, konuşmamız tartışmaya, tartışmamız kavgaya döndü. Üzerime gidiyor ve tepemi attırıyordu. Ne yaptığımı bilmiyordum o yüzden de olanları tam olarak hatırlayamıyorum.

Düşünerek karar vermiyordum, sadece yapıyordum. Elime geçirdiğim objeyi alıp ona saldırdım. Yaptığım şeyle yaşamak zorunda olmak benim için yeterince travmatik. Ona banyodayken vurmaya başladığımı hatırlıyorum. Ve ben ona vurdukça onun yavaşça yerde kaymaya başladığını.

Kanı hatırlamıyorum. Ve sesleri de... Küvetin içinde ayakta duruyordu, ona vurmaya başladım. Bir süre sonra artık ayakta duramamaya ve kaymaya başladı. Bunları hatırlıyorum. Kanın görüntüsünden nefret ederim.

Suçlamaları reddediyor

Deakin-White, kasıtsız adam öldürme suçunu kabul ediyor ancak cinayet suçlamasını reddediyor. Savcılık ise adamın direkt olarak zarar vermek istediğini ve öldürmek için saldırdığını ileri sürüyor ve zanlıyı eylemlerinin sorumluluğunu almayarak inkar etmekle suçluyor.

Metal çubuk ikiye ayrılmış

Mahkemede saldırının çok canice ve şiddetli olduğunu anlatmak için, Roderick Deakin-White'ın nişanlısı Amy Parsons'a saldırdığı metal çubuğun ikiye ayrılmış olduğunun da altını çizildi ve kayıtlara geçmesi istendi. Roderick, nişanlısını öldürdüğünü idrak ettiği anca ilk aklına gelen şeyin intihar etmek olduğunu söyledi.

Kaynak: Milliyet