Nişantaşı eğlence dünyasında neler oluyor?

Hoş geldin Al Hallab

1881'de, Lübnan-Trablus'ta küçük bir aile kafesi olarak açılan Al Hallab, zaman içinde Lübnan’ın tüm aristokratlarının, sanatçılarının uğrak yeri oldu. Al Hallab, geçen hafta Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’nde harika bir restoran açtı. Lübnan mutfağının en leziz yemeklerinin sunulduğu restoran şimdiden Nişantaşı’nın en gözde mekanlarından biri olmaya aday. Al Hallab Restaurant’ın, Dubai’nin dört farklı noktasında şubesi bulunuyor.

Gizia eğlence sektörüne girdi

Son yıllarda art arda açtığı mağazalarla hazır giyim sektöründe büyük gelişim gösteren Gizia markasının sahibi İsmail Kutlu, şimdi de eğlence işine girdi. Abdi İpekçi Caddesi’nin orta göbeği, Deniz Apartmanı’nın ilk iki katını kiralayan İsmail Kutlu işe karşı komşusu, 20 yıldır Nişantaşı’nın açık ara en iyi piyasa yeri olan Beymen Brasserie’nin personelini transfer etmekle başladı. Gizia Brasserie’nin çok geniş ve güzel bir bahçesi olması mekana büyük avantaj sağlıyor.

Sess'in sesi kesildi yaşasın Topaz

Bundan tam dokuz yıl önce Nedim Binler ve Kadir Alkan’ın Abdi İpekçi Caddesi’nde açtığı Türkçe müzik çalan gece kulübü Sess, açıldığı günden bugüne İstanbul elitlerinin en sevdiği mekan olmuştu. Bildiğiniz gibi Covid-19 virüsüne tedbir olarak, gece kulüplerinin açılması yasaklandı. Anlayacağınız üzere Sess bu kış yok. Nedim ile Kadir Gümüşsuyu’nda muhteşem boğaz manzarasına sahip Topaz restoranın işletmesini aldı. Topaz, önümüzdeki hafta dünya mutfağı menülü mekanı, restoran, bar ve lounge konseptiyle açacak.

Spago’da kış bahçesi

Nişantaşı’ndaki St. Regis otelin terasındaki Spago, İstanbul’un en güzel manzarasına sahip mekanlardan biri. Deniz Zengin’in işlettiği Spago, Covid-19 sebebiyle martta kapanmış 2 Haziran’da sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yeniden açılmıştı. Bu yazın en gözde mekanı olan Spago, geniş terasını ağaç ve bitkilerle kış bahçesine çeviriyor. Açık havada olmayı sevenlere duyurulur.

Alaçatı İnno Nişantaşı’na geldi

Nişantaşı eğlence sektörünün en eskilerinden olan Biber Bar ve Atiye Sokak’taki ünlü Blush artık yok. Biber’in yerine Alaçatı’nın ünlü restoranlarından İnno geliyor. Sercan-Kutsi Süer kardeşler ile Önder Bekensir’in işleteceği İnno 10 Ekim’de kapılarını misafirlerine açacak.

American Bistro HumHum

Teşvikiye Caddesi’nin ünlü sushi restoranı SushiCo geçen yıl kapılarını kapatıp yeni yerini yine aynı semtteki Mim Kemal Öke caddesine açmıştı. SushiCo’nun eski yerinde HumHum adında bir American Bistro açıldı. Nişantaşı karmaşası içinde cennet gibi, harika bir bahçesi olan HumHum’da, Amerikan mutfağının en seçkin yemekleri sunuluyor. Kahvaltısı harika ama puf puf pankekini mutlaka tatmalısınız.

Yeni Lucca görücüye çıkıyor

Cem Mihrap’ın 2004’te Bebek’te açtığı Lucca, rahat lokasyonu, günün her saatine uyan farklı yemekleri, içecekleri ile o günden bugüne İstanbul’un açık ara bir numara bistrosu oldu. Ünlülerin vazgeçilmez sosyalleşme adresi Lucca, pandemi döneminde kapanmıştı. Dün mekanın patronu Cem’i arayıp ne zaman açacağını sordum. Cem, “Yedi aydır kapalıyız. Bu dönemde mekanı baştan aşağı yenileyip hiçbir yerde olmayan pandemi önlemleri aldık. Bir aksilik olmazsa en geç önümüzdeki çarşamba ya da perşembe günü açacağız” dedi. Lucca müdavimlerine duyurulur.