Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü'nün açtığı ilana göre üniversite bünyesinde çalıştırılmak üzere 10 araştırma görevlisi alınacak. 10 araştırma görevlisi çalışacağı alanlar ise şöyle:

Bankacılık ve Finans, Sosyal Hizmet, Havacılık Yönetimi (İngilizce), Türk Dili ve Edebiyatı, Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce), Hava Trafik Kontrol, Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), Yazılım Mühendisliği (İngilizce), Tekstil ve Moda Tasarımı, İletişim Tasarımı.

20 Nisan'da başlayan başvurular 4 Mart'ta sona erecek. Başvurular şahsen posta ve e-posta yoluyla yapılabilecek.

Alımın genel ve özel şartları ise ilan detayında belirtildi.







