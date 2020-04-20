Türkiye Nişantaşı Üniversitesi 10 araştırma görevlisi alacak! İşte ilanın şartları ve detayları
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Nişantaşı Üniversitesi 10 araştırma görevlisi alacak! İşte ilanın şartları ve detayları

Türkiye

Nişantaşı Üniversitesi 10 araştırma görevlisi alacak! İşte ilanın şartları ve detayları

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, 10 araştırma görevlisi alınacağı açıklandı. 20 Nisan'da başlayan başvurular 2 hafta sürecek. Nişantaşı Üniversitesi araştırma görevlisi alımlarının detayları ise şöyle.

20 Nisan 2020, Pazartesi 17:07 Son Güncelleme:
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Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü'nün açtığı ilana göre üniversite bünyesinde çalıştırılmak üzere 10 araştırma görevlisi alınacak. 10 araştırma görevlisi çalışacağı alanlar ise şöyle:

Bankacılık ve Finans, Sosyal Hizmet, Havacılık Yönetimi (İngilizce), Türk Dili ve Edebiyatı, Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce), Hava Trafik Kontrol, Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), Yazılım Mühendisliği (İngilizce), Tekstil ve Moda Tasarımı, İletişim Tasarımı.

20 Nisan'da başlayan başvurular 4 Mart'ta sona erecek. Başvurular şahsen posta ve e-posta yoluyla yapılabilecek.

Alımın genel ve özel şartları ise ilan detayında belirtildi.

Nişantaşı Üniversitesi araştırma görevlisi alımının detayları için tıklayın.



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