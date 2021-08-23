Nişantaşı Üniversitesi 106 öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Nişantaşı Üniversitesi 106 öğretim üyesi alımı yapacak. Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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