Nişantaşı Üniversitesi 106 öğretim üyesi alıyor
Nişantaşı Üniversitesi 106 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.
23 Ağustos 2021, Pazartesi 17:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Nişantaşı Üniversitesi 106 öğretim üyesi alımı yapacak. Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır." açıklaması yapıldı.
Detaylı bilgi için tıklayınız