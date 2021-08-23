Türkiye Nişantaşı Üniversitesi 106 öğretim üyesi alıyor

Nişantaşı Üniversitesi 106 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Nişantaşı Üniversitesi 106 öğretim üyesi alıyor

Nişantaşı Üniversitesi 106 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 17:16 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Nişantaşı Üniversitesi 106 öğretim üyesi alımı yapacak. Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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