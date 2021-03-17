Türkiye Nişantaşı Üniversitesi 13 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Nişantaşı Üniversitesi 13 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Nişantaşı Üniversitesi 13 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Nişantaşı Üniversitesi 13 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 31 Mart 2021 olarak açıklandı.

17 Mart 2021, Çarşamba 16:49 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Nişantaşı Üniversitesi 13 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak. Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır" denildi.

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