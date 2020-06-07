Nişantaşı Üniversitesi 4 araştırma görevlisi ve 8 öğretim görevlisi alıyor! İşte alımın detayları
Nişantaşı Üniversitesi 4 araştırma görevlisi ve 8 öğretim görevlisi almak için ilan açtı. Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açılan ilana göre alınacak olan öğretim elemanları merkezi sınava tabi tutulacak.
07 Haziran 2020, Pazar 18:04 Son Güncelleme:
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Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü 12 öğretim elemanı almak için ilan açtı. Öğretim elemanlarının 4 tanesi araştırma görevlisi, 8 tanesi ise öğretim görevlisi olacak.
4 araştırma görevlisinin alanları İngiliz Dili ve Edebiyatı,Yeni Medya (İngilizce), Yazılım Mühendisliği (İngilizce) ve İletişim ve Tasarımı olarak belirtildi.
8 öğretim görevlisi ise, Radyoterapi, Anestezi, Diyaliz, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Turizm ve Otel İşletmeciliği alanlarında görevlendirilecek.
Adaylar için ALES ve YDS şartı koşuldu. Alım ilanını detayları ilan sayfasında verildi.
Nişantaşı Üniversitesi öğretim elemanı ilanının detayları için tıklayın.
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