Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi alıyor. Başvuru nasıl yapılır?

Nişantaşı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mimarlık, Mekatronik Mühendisliği, Grafik Tasarımı, İç Mimarlık, İletişim Tasarımı, İlk ve Acil Yardım ve Ameliyathane Hizmetleri 34 öğretim üyesi alıyor. İşte ilanın detayları…

Nişantaşı Üniversitesi; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” ve Nişantaşı Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak ilanda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

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