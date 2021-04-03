Türkiye Nişantaşı Üniversitesi Öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Nişantaşı Üniversitesi Öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Nişantaşı Üniversitesi Öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim ve araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

03 Nisan 2021, Cumartesi 17:39 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır" açıklaması yapıldı.


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