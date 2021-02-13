Nişastalı Kek tarifi ve yapılışı: Nişastalı Kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Farklı lezzetler demek isteyenler için enfes bir tarif olan nişastalı kek tarifi evde kolaylıkla yapılabiliyor. Kek sevenler nişastalı kek nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer. Enfes lezzeti ve iştah açan görüntüsüyle nişastalı kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
13 Şubat 2021, Cumartesi 11:04 Son Güncelleme:
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Bolca kabaran nişastalı kek tarifi ile mideniz bayram edecek. Sevdiklerinize hazırlamak için nişastalı kek tarifi arıyor ya da nişastalı kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Nişastalı kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
Nişastalı kek tarifi
Nişastalı kek malzemeleri
- 3 yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı
- 1 su bardağı nişasta
- 2 paket kabartma tozu
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı file badem
Yumurtaları ve şekeri geniş bir kaba alın. Mikserle 5 dakika çırpın. Ayçiçeği yağı, nişasta, file badem, kabartma tozu, un ve sütü ekleyip 5 dakika daha çırpın. Kek harcını yağlanmış kek kalıbına alın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyip servis yapın.
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