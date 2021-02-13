Bolca kabaran nişastalı kek tarifi ile mideniz bayram edecek. Sevdiklerinize hazırlamak için nişastalı kek tarifi arıyor ya da nişastalı kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Nişastalı kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Nişastalı kek tarifi

Nişastalı kek malzemeleri

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı

1 su bardağı nişasta

2 paket kabartma tozu

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı file badem

Nişastalı kek yapılışı

Yumurtaları ve şekeri geniş bir kaba alın. Mikserle 5 dakika çırpın. Ayçiçeği yağı, nişasta, file badem, kabartma tozu, un ve sütü ekleyip 5 dakika daha çırpın. Kek harcını yağlanmış kek kalıbına alın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyip servis yapın.



