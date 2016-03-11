Nissan’ın fikri otomobillerin içerisindeki pilleri, şehir içerisindeki elektrik şebekesine dahil etmek. Konsept, tüm binaların güneş panelleri aracılığı ile kendi elektriğini üretmesi üzerine dayanıyor. Gece elektrik tüketimi düşük olacağından, binaların güneş panelleri ile otomobiller şarj edilebilecek. Ancak bunun için de ilginç bir fikir var.

Nissan akıllı cadde konsepti içerisindeki en dikkat çekici fikir ise araçların kablosuz şarj olabilmesi. Akıllı cadde kavramı da tam olarak bu noktada devreye giriyor. Araçlar, park halindeyken kablosuz olarak şarj olabiliyor. Sürücüsüz park sistemi sayesinde şarj olan araçlar, park yerini boşaltıyor ve bir başka otomobil kablosuz şarj destekleyen park alanına kendini park ediyor. Bu döngü gece boyunca devam ederek sabaha kadar caddedeki tüm araçlar şarj olmuş oluyor. Bu ilginç konseptin videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Nissan akıllı cadde konsept videosu