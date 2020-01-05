Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn, 2010-2014 arasındaki 88 milyon dolarlık gelirini 44 milyon dolar göstererek az vergi ödediği gerekçesiyle Japonya’da yargılanıyordu. Cezaevinde 108 gün kaldıktan sonra 9 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılmıştı. Ghosn 29 Aralık’ta özel bir jetle Japonya’dan kaçmış ve İstanbul üzerinden Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gitmişti .Ghosn’ün; ödediği kefaleti ve bu ülkedeki milyonlarca dolarlık malvarlığını bırakmasının yanı sıra kendisini kaçırması için ABD’li ‘paralı askerler’e servet ödediği ileri sürüldü. ABD basını; Ghosn’ü Japonya’dan kaçırma operasyonunu American International Security adlı şirketle bağlantılı, rehine kurtarmada uzlaşmış paralı askerlerin yürüttüğünü iddia etti. Küresel boyuttaki operasyonun Ghosn’e 10 milyon doların üzerinde bir fatura çıkardığı iddia edildi.

Rehine uzmanları

Ghosn’ü İstanbul’a getiren uçaktaki diğer iki yolcudan Michael Taylor’ın; söz konusu şirketin eski başkanı olduğu, ABD Savunma Bakanlığı ile ilgili yolsuzluk davasından hapis yattığı, 2009’da Afganistan’a giderek Taliban’ın elinden ABD’li gazeteci David Rohde’yi kurtardığı öğrenildi. Diğer yolcu George Zayek’in de eski komando olan Taylor’ın gizli operasyonlar için en güvendiği adamı olduğu belirlendi.

Takibi bırakmışlar

Ev hapsindeki Ghosn’ün kaçmasından korkan Nissan’ın ise başka bir güvenlik şirketini tuttuğu ve eski CEO’nun evini yakın takibe aldırdığı ortaya çıktı. Ancak tam Ghosn’ün kaçtığı gün olan 20 Aralık’ta bu şirketin yakın takibi bıraktığı belirtildi. Şirketin, kaçış anında neden kameraların kayıtta olmadığını ise ‘özel hayata saygı’ gerekçesiyle açıkladığı bildirildi.

'Tehdit edildim'

Fransız, Lübnan ve Brezilya vatandaşı olan ancak pasaportlarına el konulmuşken İstanbul’a giriş çıkış yapmayı başaran Carlos Ghosn ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan MNG Jet Havacılık A.Ş. Operasyon Müdürü Okan Kösemen ve 4 pilot tutuklanmıştı. Kösemen ifadesinde; Beyrut’tan daha önce tanıdığı bir kişinin kendisini arayarak, uluslararası önem arz eden bir iş olduğunu, yardım etmemesi durumunda çocuğu ve eşine zarar vereceklerini söyleyip kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Şaşırtan benzerlik

Proof of Life (Yaşam Kanıtı) adlı 2000 yapımı film, Ghosn’un kaçırılmasına benzer bir hikayeyi konu ediniyordu. Filmde, Meg Ryan’ın canlandırdığı bir kadın, Güney Amerika’da kaçırılan kocasını kurtarması için paralı asker rolündeki Russell Crowe’u tutuyordu.

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