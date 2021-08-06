Magazin Niyazi Gül Dörtnala filmi nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filminin konusu nedir, oyuncuları kimler
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Niyazi Gül Dörtnala filmi nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filminin konusu nedir, oyuncuları kimler

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Niyazi Gül Dörtnala filmi nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filminin konusu nedir, oyuncuları kimler

Niyazi Gül Dörtnala filmi, eğlenceli konusu ve oyuncularıyla en sevilen Ata Demirer filmleri arasında yer alıyor. Peki, Niyazi Gül Dörtnala filmi nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

06 Ağustos 2021, Cuma 17:47 Son Güncelleme:
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Niyazi Gül Dörtnala filminde hayvanlara dost Profesör Niyazi Gül’ün hayatının bir anda nasıl içinden çıkılmaz bir kaosa dönüştüğünü eğlenceli bir dille aktarıyor. İşte senaryosu Ata Demirer ve Vedat Özdemiroğlu’nun kaleminden çıkan Niyazi Gül Dörtnala filmi hakkında merak edilenler…

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2015 yılında vizyona giren Niyazi Gül Dörtnala filminin büyük bir bölümü İzmir’de çekilirken, bir bölümü ise Torbalı’da çekildi.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Çocukluğundan bu yana hayvanlarla hep çok iyi geçinen Niyazi Gül, Profesör Veterinerdir. Küçük büyük fark etmeksizin tüm hayvanların dilinden anlayan Profesör, aynı zamanda biraz da sıra dışı bir bilim insanıdır.

Avcılığa, insanların zevki için hayvanlara eziyet edilmesine, gerçek kürk tüketimine sonuna kadar karşı olan Niyazi Gül’ün üniversitedeki dersleri de hep eğlenceli geçmektedir. Niyazi Gül'ün Hediye adındaki çalışanı hem eğlenceli bilim insanının tüm işlerine koşturur hem de yıllarını verdiği gizli formülü bulması için deneylerine yardım eder.

İzmir'de kendi halinde yaşayan Niyazi Gül'ün mütevazi hayatı Rıza Kabakoz ve Sultan Şahmerdan’ın atlarını yarıştırma iddiası ile allak bullak olacaktır.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİNİN KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

  • Niyazi Gül: Ata Demirer  
  • Sultan: Demet Akbağ
  • Hediye: Şebnem Bozoklu
  • Rıza: Levent Ülgen
  • Naciye: Ayşenil Şamlıoğlu  
  • Süleyman: Kevork Malikyan  

 

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