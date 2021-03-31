Nkolay İstanbul Yarı Maratonu özel programı D-smart’ta

Dünyanın en hızlı 8 yarı maratonundan biri olan ve bu yıl 16. Kez koşulacak NKolay İstanbul Yarı Maratonu hakkında merak edilen her şey özel konuklarla D-Smart yayınında konuşulacak. 2012’den beri Altın Kategoride koşulan yarı maratonda dört dünya rekortmeni, bir Avrupa rekortmeni ve bir Türkiye rekortmeni parkura çıkarken, kadınlarda tüm zamanların en hızlı on kadın atletinden altısı yarışta yer alacak.

Aykut Aydın’ın sunacağı NKolay İstanbul Yarı Maratonu özel programına İstanbul Spor A.Ş. Genel Müdürü İzzet Renay Onur ve Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca konuk olarak katılacak.