Beşiktaş ’ta Georges Kevin N’Koudou ile yol ayrımına gelindi. 2.5 sezon önce İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’dan gelen Fransız oyuncunun sözleşmesi 2023’te bitecek olmasına karşın yönetimin N’Koudou ile devam etmeye sıcak bakmadığı öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncunun sık sık sakatlık yaşayıp takımdan uzak kalmasının bu kararda etkili olduğu belirtildi.

Beşiktaş’ta görev aldığı 2.5 sezonda toplam 7 farklı sakatlık yaşayan N’Koudou takımını 45 maçta yalnız bıraktı. Bu sezon iki farklı dönemde sakatlık yaşayan 26 yaşındaki oyuncu toplamda 11’i lig olmak üzere 17 karşılaşmada forma giyemedi. Bağ yaralanması nedeniyle takımdan uzak kalan N’Koudou’nun şubat ayının ilk haftasında sahalara dönmesi bekleniyor.

Bu sezon 5’i ilk 11’de olmak üzere 9 maça çıkan N’Koudou 2 gol attı.

Milliyet