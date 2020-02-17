NN Hayat ve Emeklilik 4. kez 'En İyi İşveren' seçildi

Türkiye’de ve Avrupa’da 225 şirket arasından ‘Top Employer’ yani ‘En İyi İşveren’ seçilmenin gurur verici olduğu belirten NN Hayat ve Emeklilik İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hong-Wha Ling; “Bu ödülü bu yıl dördüncü defa kazanırken bizi motive eden, ‘Önce Sen’ düşüncesi idi. Bu düşünceyle tüm NN Hayat ve Emeklilik çalışanlarını odağımıza aldık ve onların ‘İyi ki’; potansiyel çalışanlarımızın ise ‘Orada olmalıyım’ diyeceği bir çalışma ortamı sağlamayı amaçladık” dedi.

Hong-Wha Ling, en iyi işveren ödülünü getiren uygulamalar hakkında şunları söyledi: “Evden çalışma ve esnek çalışma saatleri ile zamanı değil, üretilen işi yönetmeyi amaçlıyoruz. ‘Çevik’ çalışma mantığımız ve rotasyon fırsatları ile çalışanlarımıza ilgilendikleri her alanda deneyim edinme fırsatı sunuyoruz” dedi.



