NN Hayat ve Emeklilik 4. kez 'En İyi İşveren' seçildi
NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, insan kaynakları alanındaki öncü çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Beş kıtada 119 ülkede 1600'den fazla üst düzey işveren tarafından onaylanan dünyaca ünlü saygın kuruluşlardan Top Employer / En İyi İşveren sertifikası; bu yıl da NN Hayat ve Emeklilik’in oldu. 600 kişiyi kapsayan ve 100 soru üzerinden analiz yapılarak neticeye varılan küresel sertifika programında NN Hayat ve Emeklilik, üst üste 4. kez En İyi İşveren olmaya hak kazandı.
17 Şubat 2020, Pazartesi 10:26 Son Güncelleme:
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Türkiye’de ve Avrupa’da 225 şirket arasından ‘Top Employer’ yani ‘En İyi İşveren’ seçilmenin gurur verici olduğu belirten NN Hayat ve Emeklilik İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hong-Wha Ling; “Bu ödülü bu yıl dördüncü defa kazanırken bizi motive eden, ‘Önce Sen’ düşüncesi idi. Bu düşünceyle tüm NN Hayat ve Emeklilik çalışanlarını odağımıza aldık ve onların ‘İyi ki’; potansiyel çalışanlarımızın ise ‘Orada olmalıyım’ diyeceği bir çalışma ortamı sağlamayı amaçladık” dedi.
Hong-Wha Ling, en iyi işveren ödülünü getiren uygulamalar hakkında şunları söyledi: “Evden çalışma ve esnek çalışma saatleri ile zamanı değil, üretilen işi yönetmeyi amaçlıyoruz. ‘Çevik’ çalışma mantığımız ve rotasyon fırsatları ile çalışanlarımıza ilgilendikleri her alanda deneyim edinme fırsatı sunuyoruz” dedi.