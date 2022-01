Noah Centineo Kimdir? 9 Mayıs 1996 doğumlu Amerikalı aktör ve modelin ismi Noah Centineo olarak bilinmektedir. Son üç sezonda almış olduğu film ve dizi rolleriyle tanınmaktadır. Şu anda 25 yaşında olan genç oyuncu Amerika Miami Florida doğumludur. Kardeşinin ismi Taylor Centineo olarak bilinmektedir. Balck Adam isimli proje ise gelecekte beklenen filmleri arasında yerini almaktadır.

NOAH CENTİNEO FİLMLERİ VE TV ŞOVLARI

İşte Noah Centineo oyuncunun film listesi şöyle sıralanmaktadır:

Sevdiği Tüm Erkeklere Not Serisi

The Perfect Date

Sierra Burgess Loser

Swıped

Charlie'nin Melekleri

Robot Sevgilim

SPF_18

Masters Of The Universe

Turkles

Büyük Hazine

Cant Take It Back

North Hollywood

Noah Centineo Sevdiğim Tüm Erkeklere Not serisinde başrolü Lana Condor ile paylaşmaktadır. Film serisinde 16 yaşında genç bir kız olan Lara'nın ilişkileri dahilinde başına gelenler anlatılmaktadır. Gençlik romantik komedi tadında film serisinden oluşmaktadır.

The Perfect Date ise oyuncunun başrol oynadığı romantik komedi filmlerinden sadece bir tanesidir. Filmde oyuncunun canlandırdığı Brooks Rattigan en popüler kızla çıkmak, en iyi arabayı kullanmak isteyen genç bir kişidir. Bunun için çok para kazanmaya ihtiyaç duyar. Fırsatları değerlendiren genç adam daha sonrasında kendi kişiliğini ve kim olduğunu sorgulamaya başlar.

Noah Centineo isimli oyuncunun TV şovları ise şöyle sıralanmaktadır:

Austin ve Ally

Tagged Buzz Feed Celeb

See Dad Run

Marvin Marvin

To All The Boys

Austin ve Ally TV şovu Austin ve Ally birbirinden farklı iki müzisyen arasındaki ilişkiyi konu almaktadır. Austin Moon dışa dönük, eğlenceli, sevilen şarkıcıdır. Ally Dawson da aynı zamanda bir şarkıcıdır ve kötü sahne korkusu olayı içeren garip söz yazarı olarak geçmektedir.

Noah Centineo TV şovları, eğlence, komedi, sohbet ve oyunculuğun da gösterildiği komedi şovu niteliğindedir.

2021 EN ÇOK SEVİLEN VE İZLENEN NOAH CENTİNEO DİZİLERİ

Noah Centineo isimli oyuncunun en çok dikkat eden TV dizileri arasında The Fosters yer almaktadır. Aynı zamanda yukarıdaki başlıkta verilen TV şovları bir dizi tadında ve niteliğinde olduğu için dizi olarak da geçmektedir.

Oyuncunun yer aldığı The Fosters dizisi daran tadında bir dizidir. Dizi Foster ailesinin hikayesini anlatmaktadır. Bu aile evli olan lezbiyen bir çiften evlatlık çocuklardan ve biyolojik çocuklardan oluşmaktadır.

Genç oyuncu TV şov ve dizileri dışında daha çok film projelerine imza atarak film alanında yer almıştır.

NOAH CENTİNEO ÖDÜLLERİ

Noah Centineo isimli oyuncu yarı İtalyan, Hollandalı ve azda olsa Kızıl Dereli birazda Porto Riko'lu olarak bilinmektedir.

Oyuncu BAK Sanat Ortaokulunda yer almıştır. Dokuzuncu sınıfa geldiğinde oyuncu Boca Raton Community Lisesi'nde futbol oynamaya yer vermiştir. Daha sonra da Agoura Lisesi'ne girmiştir. Oyuncu bu doğrultuda da 2012 senesinde Los Angeles'a taşınmıştır.

Oyuncu 2017 senesinde Teen Choice Ödülleri arasında en iyi yaz Tv yıldızı erkek kategorisinde ödüle aday gösterildi fakat bu ödülü alamadı.

2018 yılında ise oyuncu IMDB alanında en iyi on çıkış yıldızı ödülü kategorisinde ödülünü kazanmıştır. Oyuncu 2011 senesinden 2020 senesine kadar TV sektöründe yer almıştır. Film projeleri ise 2009 yılında başlamış 2020 senesine kadar devam etmiş ve 2021 yılında da gelecekteki film projeleri beklenmektedir.

Aynı zamanda oyuncu müzik videoları kategorisinde de bazı projelerde yer almıştır. 2017 senesinde şarkıcı Camila Cabello featuring Young Thug ile Havana müzik projesinde yer almıştır. 2019 senesinde de şarkıcı Arty ile Save Me Tonight müzik projesinde görülmüştür. Son olarak yine 2019 senesinde şarkıcı Wallows ve Clairo ile Are You Bored Yet? müzik video projesinde yer almıştır.