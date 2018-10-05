Merakla beklenen Nobel Barış Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Geçen yıl Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Uluslararası Nükleer Silahları Yok Etme Kampanyası'nın (ICAN) olmuştu. Bu yıl ödül iki isme birden gitti. 2018 Nobel Barış Ödülü'nü bu yıl Kongolo doktor Denis Mukwege ve Ezidi kadın hakları savunucusu Nadia Murad kazandı. İki isim de savaş alanında cinsel şiddete karşı yaptığı çalışmalarla biliniyor.

DENİS MUKWEGE KİMDİR?

1 Mart 1955 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti doğan Denis Mukwege Bukavu, jinekologdur. Plaidoyer pour la vie ve Panzi adlı kitabı bulunuyor. Mukwege'nin Saharov, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları, Doğru Yaşam ve son olarak Nobel Barış Ödülü bulunuyor.

NADYA MURAF KİMDİR?

Nadia Murat 1993 yılında Kojo'da doğdu.

2014’te DEAŞ militanları tarafından Irak’taki köyünden kaçırılıp cinsel seks kölesi yapılan Ezidi aktivist Nadia Murad Nobel Barış Ödülü'nün sahibi oldu. Nadia Murad 12 ay süren esaretin sonunda Musul kurtarıldıktan sonra köyüne dönmüştü.

6 BİN 300 EZİDİ KADINDAN BİRİYDİ... Şengal’de kaçırılan 6 bin 300 kadın ve genç kızdan biri olan Murad, Şengal’in yakınlarındaki Koço köyü sakinlerindendi. 400 bin Ezidi'nin yaşadığı bölgede kaçırılanlar arasında yer alan Murad, aylarca örgüt mensupları tarafından Musul'da cinsel saldırı ve işkenceye maruz kaldı.

BM'DE GÖREV YAPIYOR... Nobel Barış Ödülü'nü alan Murad, George Clooney'in eşi Amal Clooney ile BM'de yaşadıklarını anlatmış, bir kitap yazmış ve BM İyi Niyet Elçisi olmuştu. 23 yaşındaki genç kız halen Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'ne (UNODC) çalışıyor ve insan ticareti mağdurlarının sorunları ile ilgileniyor.

AĞUSTOS AYINDA NİŞANLANDI... Ezidi Kürt aktivist Nadia Murad aradığı aşkı geçtiğimiz günlerde Almanya'da bulmuştu. Nadia ailesiyle birlikte Almanya'ya yerleştikten sonra burada hayatının aşkını da bulan Ezidi Kürt aktivist, ABD ordusunda tercüman olarak çalışan ve genç kızın yeniden hayata dönmesinde büyük rol oynadığı belirtilen Abid Shamdeen ile nişanlanmıştı.