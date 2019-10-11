Nobel Edebiyat Ödülü bir skandal mı?

Kimyager Alfred Nobel’in insanlığa hizmet için temelini attığı Nobel Edebiyat Ödülü, savaş suçlusu Sırp katil Slobodan Miloseviç hayranı Avusturyalı yazar Peter Handke’ye verildi.

İNSANLIĞA HİZMET İÇİN VASİYET ETMİŞTİ

İsveçli kimyager Alfred Nobel 19’uncu yüzyılda dinamiti icat etmişti. Patlayıcı ticareti ile zenginliğine zenginlik katan Alfred Nobel, savaşlarda binlerce kişinin dinamitle katledilmesinden vicdan azabı duymuştu. Alfred Nobel, mirasının insanlığa hizmette bulunanlara dağıtılmasını vasiyet ederek huzur bulmak istemişti. Ancak vasiyeti yerine getirmekle görevli İsveç Kraliyet Akademisi, bu talebe ihanet etti.

KARAR SKANDAL OLARAK NİTELENDİRİLDİ

2019 Nobel Edebiyat Ödülü, Avusturyalı yazar Peter Handke’ye verildi. Slav kökenli Handke, Bosna’da on binlerce sivilin katledilmesi emrini veren Sırp lider Slobodan Miloseviç’in bir hayranı. Handke, savaş suçundan yargılanırken hapishanede ölen Miloseviç’in cenazesine katılmış ve övgü dolu bir konuşma yapmıştı. Kosova Hükümeti, Handke’ye ödül verilmesini ‘skandal’ ve ‘utanç verici’ olarak niteledi.