Türkiye Nobel Edebiyat Ödülü, Zanzibarlı edebiyatçı Abdulrazak Gurnah’ın

Nobel Edebiyat Ödülü, Zanzibarlı edebiyatçı Abdulrazak Gurnah’ın

Türkiye

Nobel Edebiyat Ödülü, Zanzibarlı edebiyatçı Abdulrazak Gurnah’ın

Nobel Komitesi, Nobel Edebiyat Ödülü’nü Zanzibarlı edebiyatçı Abdulrazak Gurnah’a verildiğini açıkladı. Gurnah’ın Nobel’i ‘kültürler ve kıtalar arasındaki körfezde sömürgeciliğin etkilerine ve mültecinin kaderine nüfuz etmesinden dolayı aldığı’ ifade edildi.

07 Ekim 2021, Perşembe 14:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Nobel Edebiyat Ödülü, şu ana kadar 113 defa 117 kişiye verildi. Diğer Nobel ödüllerinde, ortak çalışmaların daha fazla olması nedeniyle ödül paylaşımı daha yaygınken, Edebiyat dalının doğası gereği ödül paylaşımı sadece 4 defa gerçekleşti. Ünlü ABD’li şarkıcı Bob Dylan, ‘büyük Amerikan şarkı geleneği içinde yeni şiirsel ifadeler yarattığı için’ 2016’da Nobel Edebiyat Ödülü’nü almıştı.

Orhan Pamuk 2006’da, Gabriel Garcia Marquez 1982’de, Jean-Paul Sartre 1964’te, John Steinbeck 1962’de, Albert Camus 1957’de, Ernest Hemingway 1954’te ve Winston Churchill 1953’te Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldı.

DHA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Aslan heykeliyle başlayan büyük hikaye: Arslantepe
Şirin Sever
Hakan Çelik
Türkiye’nin üyelik süreci fiilen dondu
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Saklambaç
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Zaaf arayan zaaf bulur…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Özdemir: Biz de rahatsızız
Murat Çelik
Banu Şen
Spil Dağı'nın eteklerinde yazılan bereket ve üretim efsanesi: Manisa
Banu Şen
Erkut Can
Bu haberi okuyunca utandım!
Erkut Can
Murat Gülderen
Yapay zekanın 'Engeli' yok
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener uyardı: Beklentinin üstünde olmaya başladı