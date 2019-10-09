"En fazla 100 yıl"

Güneş sistemi dışındaki bir gezegenin Güneşe benzer bir yıldızın yörüngesinde dönmesiyle ilgili keşiflerinden ötürü Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülen Didier Queloz, dünya dışı yaşamla ilgili fikirlerini açıkladı.

52 yaşındaki İsviçreli bilim insanı, "Evrendeki tek canlı varlık olduğumuza inanmıyorum. Çok fazla gezegene ve çok fazla yıldıza sahip olmanın sadece bir yolu var. Ve bunu sağlayacak şey, yani kimya, evrenseldir. Yaşamın oluşmasını sağlayan kimya mutlaka başka bir yerlerde de olmak zorunda" dedi.

2013 yılından beri Cambridge Üniversitesi'nde çalışan Profesör Queloz, dünya dışı yaşamın 100 yıl içerisinde tespit edileceğini inandığını, hatta ekoplanetler üzerindeki biyo-kimyasal düzeni iyi kavrayabilen bir aletin bu süreyi 30 yıla kadar düşürebileceğine inandığını söyledi.

İsimlendirdiği 100'den fazla gök cismi var

Didier Queloz, Nobel ödülünü doktora danışmanı Michael Mayor ve Princeton Üniversitesi'nden Kanadalı bilim adamı James Peebles ile paylaşıyor.

Queloz, şimdiye dek 100'den fazla gök cismini tespit etti ve adlandırdı. Profesörler Queloz ve Mayor, 1995 yılında yaptıkları ve '51 Pegasi b' adını verdikleri gezegenle biliniyor. 51 Pegasi b, Güneş benzeri bir yıldızın çevresinde yörüngede keşfedilen ilk gezegendir. Bu nedenle astronomik araştırmalarda öncü bir atılım olarak görülür. posta.com.tr