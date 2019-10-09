Nobel ödüllü bilim insanları ODTÜ’de

Nobel ödüllü bilim insanların konuşmacı olarak yer alacağı seride üniversite ve lise öğrencilerine yönelik etkinlikler planlanıyor. Seride ilk olarak kimya alanında 2003 yılı Nobel Ödülü sahibi Prof. Dr. Peter Agre konuşmacı olacak. Prof. Dr. Agre 12 Ekim’de ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi’nde lise öğrencileri 14 Ekim’de de ODTÜ lisansüstü öğrencileri, akademisyenler ve YÖK 100/2000 bursiyerleri için konuşma yapacak.