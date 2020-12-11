Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar corona virüs aşısı için "Şimdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım" dedi.

Bulaşıcı hastalıklar ve aşı konusunda uzman olmadığının altını çizen Sancar, "Bu konuda Türk uzmanların söylediklerine bir katkıda bulunmam mümkün değil. Türkiye'de olsaydım Türk hekimlerinin tavsiyelerine uyardım" dedi. Sosyal medya kullanmadığını ancak biri veya birilerinin "Aziz Sancar" adını kullanarak aşı karşıtı tweetler attığını aktaran Sancar, "Ayıp, günah ve bence bunu yapan veya sahte olduğunu bilerek yayanlar kanunen takip edilip cezalandırılmalıdır" dedi.

"Halkımızın aşıyı kullanmasını tavsiye ederim"

Bu tür paylaşımların halkın kafasını karıştırıp insanların aşı olmasını engelleyerek hayatını tehlikeye sokabileceğini ifade eden Sancar, şunları söyledi:

Bunu ne sebeple yapıyorlar bilmiyorum. Aşının partisi yok. Bu aşıyı Çin'den satın alıp Türkiye'de kullanmaya karar veren politikacılar değil bizim halk sağlığı uzmanlarıdır. Bu aşı veya Rus, Amerikan veya Türk kardeşlerimizin Almanya'da ürettiği aşılardan hangisi daha etkili bilemiyorum. Çünkü bu işin uzmanı değilim. Ama inanıyorum ki hepsinin koruyucu faydası var ve halkımızın Türkiye'de halihazırda mevcut olan aşıyı kullanmasını ve sağlık uzmanlarından başka hiçbir kimsenin sözünü dinlememelerini tavsiye ederim. Dediğim gibi simdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer, Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım.

AA







