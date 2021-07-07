EPILEPSİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Tanıda en önemli nokta ailenin çocuğun geçirdiği nöbeti çok iyi tarif etmesidir. Bu epileptik nöbetle karışabilen birçok hastalığın dışlanmasında ve epilepsi tipinin tayin edilmesinde çok önemli rol oynar. Günümüzde cep telefonlarının çoğunda kamera bulunduğundan ailelerin nöbeti kameraya alması tanının konulmasını kolaylaştırır. Çeşitli sağlık sorunları, nöbete neden olabilir. Örneğin yüksek ateş, kan şekerinin düşük olması, kalsiyumun düşük olması nöbete yol açabilir. Bu nedenle hastalardan kan tahlilleri istenir. Tanı için en önemli laboratuar testi EEG’dir. EEG sonuçlarına göre hastalara ek olarak beyin MR veya tomografi gibi görüntüleme yöntemleri, psikolojik ve zeka gelişimini değerlendiren testler, bazı ileri genetik metabolik testler istenebilir.

EEG ÇEKTİRMEK ZARAR VERİR Mİ?

EEG, beynin elektrik aktivitesini ölçmekte kullanılan güvenli ve ağrısız bir test. İşlem sırasında kafaya elektrotlar yapıştırılır, elektrotlar kablo aracılığıyla EEG makinesine bağlanır ve beyindeki elektriksel uyarılar kaydedilir. EEG beynin elektrik aktivitesinin normal olup olmadığını ve epilepsiye yol açacak elektriksel bir odağın varlığını gösterir. EEG’nin anormal olması epilepsi teşhisini doğrulasa da normal olması epilepsi olmadığı anlamına gelmez. Videolu EEG, EEG kaydını video görüntüleri ile birleştiren bir tekniktir. Böylelikle nöbet sırasındaki davranışlar ve EEG kayıtları birlikte incelenebilir. EEG sırasında sadece beyin elektrik dalgalarının kaydı yapılır. Vücuda elektrik verilmez. EEG çekimi çocuğa zarar vermez.

ÇOCUK EEG'SİNİ ÇOCUK NÖROLOGLARI DEĞERLENDİRMELİ

Çocuklukta, özellikle bebeklikte ve erken çocukluk döneminde beynin elektriksel aktivite özellikleri değişir. Bu değişimlerin değerlendirilmesi de ancak EEG’de uzmanlaşmış çocuk nörologları tespit edebilir. Tersi söz konusu olduğunda bazı normal elektrik dalgalanmaları yanlış değerlendirilebilir. Hatta teste alınmış çocuğa yanlışlıkla epilepsi tanısı konulabilir.

NÖBET GEÇİRDİĞİNDE NE YAPMALISINIZ?

Öncelikle sakin olun. Çocuğu yere yan yatırın. Başının altına yumuşak bir yastık koyun ve dikkatle gözlemleyin. k Çarpmaları önlemek için çevredeki tehlikeli eşyaları kaldırın. Gözlüğü varsa çıkarın. k Ağzını temizleyerek soluk yolunu açık tutun. k Nöbet esnasında su içirmek, alkol ve kolonyalı pamuk ile ağzı kapamak, soğan koklatmak, kaşık veya tahta ile ağzı açmaya çalışmak tehlikelidir. Bunları sakın yapmayın. k Hızlıca tıbbi yardım yapılabilecek bir hastaneye ulaşın.